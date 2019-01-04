الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (41) على هدية ومساهمة نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ.واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط السادس تقديرية نادي الفروسية "لرؤية 2030" والشوط الثامن هدية نادي الفروسية, والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية.وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية لفواز الغريبان مدرب الجواد "ناتف بروسبيكت" العائد ملكيته لإسطبل الغريبان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس، كما سلّم مسؤول العلاقات العامة والمراسم بنادي الفروسية خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية لعبدالعزيز الموسى بعد فوز الفرس "مسعفة" العائد ملكيته لإسطبل عبدالإلة بن عبدالعزيز الموسى التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن.كما سلّم مدير عام نادي الفروسية المزروع الشيك الافتراضي لمالك الفرس "سامرين" سالم بن مساعد السالم التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع.// انتهى //19:22ت م0085