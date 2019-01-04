نجران 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستنظم الكلية التقنية بنجران، بعد غدٍ، برنامج تهيئة المتدربين المستجدين، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية.وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم وواجباتهم، وكذلك تعريفهم بمرافق وأقسام الكلية، مبينًا أن البرنامج يشتمل على عرض عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وتطبيقات على بوابة التدرب الإلكتروني, وبوابة المتدربين, ونظام رايات.// انتهى //19:24ت م0087