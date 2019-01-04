الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأهدى جناح منطقة مكة المكرمة المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣٣، ممثلاً بمشروع تعظيم البلد الحرام عبر برنامج مكي للأطفال, ٢٠ ألف نسخة من مجلة مكي ومكية للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية منذ انطلاقة المهرجان.وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ سعيد الغامدي, أن المجلة تقدم محتوى معرفي مجتمعي يسعى إلى تعزيز قيم تعظيم البلد الحرام للأطفال, من خلال شخصيتي مكي للأطفال الذكور ومكية للإناث، مشيراً إلى أن المشروع يشارك بعدد من الفعاليات المسرحية التي تقدمها شخصيتا "جدو"و"مكي"، إضافة إلى تنفيذ عدد من المسابقات التفاعلية عن موضوع مشاركة المشروع بالمهرجان "مكة كلها حرم".وأوضح أن "مكي" يقدم للأطفال مجموعة من الهدايا, فيما تستمر فعاليات برنامج "مكي" وتقديم الهدايا لزواره من الأطفال حتى آخر أيام المهرجان.// انتهى //19:28ت م0088