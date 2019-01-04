نيويورك 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستحتفل الأمم المتحدة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي الأول للغة بريل الذي يوافق الرابع من يناير، بهدف التوعية بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة اتصال تسهم في تعزيز حقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف النظر.ووفق الصفحة الرسمية لليوم العالمي، فإن "لغة بريل هي عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام ست نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك الرياضيات والعلوم المختلفة".// انتهى //19:28ت م0089