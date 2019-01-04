الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسشهد جناح الشؤون الصحية بالحرس الوطني في مهرجان الجنادرية 33، إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان, للاطلاع على خدمات الطبية التي تتميز بالمعايير والجودة المطلوبة عالميًا، بالإضافة إلى التركيز على برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأطفال.وأوضحت مديرة البرنامج استشاري طب الأطفال الدكتورة منال باوزير، أن البرنامج يأتي امتدادًا لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية الذي تأسس عام 1994، حيث يقدم خدمات طبية متميزة للمرضى في منازلهم ويسهم بشكل فعّال في توفير الكثير من الأسّرة الطبية ليتيح بذلك إمكانية تقديم الخدمات الصحية داخل المستشفى لمن هم بحاجة ماسة لتلقي العلاج.وأشارت إلى أن الزيارات المنزلية تجاوزت 6500 زيارة منزلية استفاد منها أكثر من 180 مريضًا خلال عامي 2017م / 2018م، حيث تلقوا الخدمات الصحية المقدمة من فريق البرنامج.// انتهى //19:42ت م0091