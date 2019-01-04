الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسبدأت المديرية العامة للسجون في إعداد اللمسات الأخيرة لتصدير منتجات النزيلات للمجتمع عبر منصة إلكترونية بالشراكة مع البريد السعودي, ضمن استراتيجيات التأهيل والإصلاح.وأتمت السجون توقيع اتفاقية مع البريد السعودي لتوصيل منتجات النزيلات مجانًا بعد عملية الشراء، التي من المقرر أن تتم عبر موقع إي مول " emall ", حيث سيتم تفعيلها قريبًا بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة.ويحظى ركن منتجات النزيلات بجناح المديرية العامة للسجون بالجنادرية, باهتمام كبير من الزوار لعرضه عددًا من اللوحات الفنية, والأعمال الحرفية, والمشغولات النسائية والشعبية, التي أنتجتها أيدي النزيلات من مختلف إصلاحيات المملكة عبر البرامج الإصلاحية والتأهيلية، بالإضافة إلى تقديم برامج تهدف إلى تنمية قدرات المستفيدين وصقل مواهبهم، واستغلال وقت الفراغ لديهم بما يعود عليهم بالنفع واكتساب حرفة مهنية أثناء فترة قضاء محكومياتهم حتى يكونوا فعالين في المجتمع.وتحرص المديرية العامة للسجون على التعاقد مع المدربات المعتمدات، واختيار أجود المواد الخام, وتجهيز مبنى التدريب بكامل الأدوات والتجهيزات, تمكين النزيلات من العمل بكفاءة عالية تسهم في إبراز المهارات المختلفة كالرسم، والخياطة، والحرف اليدوية، والنحت، بالإضافة إلى برنامج الديكوباج.وتشارك المديرية العامة للسجون بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33, بإقامة معرض يضم أعمال النزلاء والنزيلات من لوحات فنية ومشغولات نسائية ومجسمات جرى تنفيذها من قبلهم بإشراف المديرية العامة للسجون بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع.// انتهى //19:56ت م0092