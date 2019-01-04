الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسنفذت رئاسة أمن الدولة المشاركة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية برنامجاً ترفيهياً للأطفال من ذوي شهداء الواجب، بهدف إبراز الدور البطولي لآبائهم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، وللحفاظ على أمنه واستقراره.وتضمن البرنامج الترفيهي عرضاً لمجموعة من ألعاب تسلق الحواجز والرماية التشبيهية، وعرضاً لـ "الكلاب البوليسية وكيفية ترويضها وتدريبها، وتفتيش الحقائب، والاشتباك والفنون القتالية، والتخلص من الأسلحة لقوات الأمن الخاصة ، كما قام أسر شهداء الواجب بالتجول في أركان قطاعات رئاسة أمن الدولة، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه شهداء الواجب لخدمة الوطن والدفاع عن حدوده ومقدراته ، مؤكدين أنهم جميعا فداء لتراب الوطن ضد أي معتد.وفي ختام البرنامج تم تكريم ذوي الشهداء والتقاط الصور التذكارية .// انتهى //20:22ت م0093