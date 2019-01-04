ثقافي / فنون حائل تختتم " معرض التصوير الضوئي والفن التشكيلي "
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
حائل 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
اختتمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل اليوم " معرض التصوير الضوئي والفن التشكيلي" ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2019 بمشاركة 50 فناناً وفنانة وذلك في جراند مول .
وشهد المعرض إقبالاً كثيفًا من الزوار للاطلاع على إبداعات فناني وفنانات حائل الذين شاركوا بلوحات في الفن التشكيلي وصورًا التقطتها عدسات كاميراتهم من مواقع طبيعية وتراثية وسياحية في المنطقة.
// انتهى //
20:56ت م
0095