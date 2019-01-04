حائل 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل اليوم " معرض التصوير الضوئي والفن التشكيلي" ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2019 بمشاركة 50 فناناً وفنانة وذلك في جراند مول .وشهد المعرض إقبالاً كثيفًا من الزوار للاطلاع على إبداعات فناني وفنانات حائل الذين شاركوا بلوحات في الفن التشكيلي وصورًا التقطتها عدسات كاميراتهم من مواقع طبيعية وتراثية وسياحية في المنطقة.// انتهى //20:56ت م0095