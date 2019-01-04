الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستأهل فريقا التعاون والشعلة لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة.وتغلب التعاون على العدالة بهدف دون رد ، فيما تغلب فريق الشعلة على الصقور بضربات الجزاء 5-4 بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 .ويلعب لاحقًا الغزوة وجدة ، والجبيل مع الاتحاد.// انتهى //20:56ت م0096