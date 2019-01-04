رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: تأهل التعاون والشعلة لدور الـ32
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
تأهل فريقا التعاون والشعلة لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة.
وتغلب التعاون على العدالة بهدف دون رد ، فيما تغلب فريق الشعلة على الصقور بضربات الجزاء 5-4 بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 .
ويلعب لاحقًا الغزوة وجدة ، والجبيل مع الاتحاد.
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20:56ت م
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