قلقيلية 28 ربيع الآخر1440ه الموافق04 يناير 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان ، شرق محافظة قلقيلية، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلت أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.// انتهى //21:03ت م0097