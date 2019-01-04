الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساستقبل معالي عضو هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، في منزله بالرياض اليوم، معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لمعالي وزير الشؤون الإسلامية.وهنأ معاليه، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بالثقة الملكية الكريمة التي نالها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، سائلاً الله - سبحانه وتعالى - له التوفيق والإعانة على كل ما فيه خير لدينه ثم لوطنه وقيادته الرشيدة.وقدم معالي الدكتور صالح الفوزان لمعالي نائب الوزير عدداً من النصائح والتوجيهات في أهمية السير على النهج الرشيد لهذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ وسار على نهجه أبناؤه البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقامت له دولة قوية مباركة ساد فيها الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ثم بتحكيم الشريعة.كما أوصى "الفوزان" معالي النائب ببذل المزيد من الجهد في الرقي بأعمال الوزارة وخدماتها، سائلاً الله – تبارك وتعالى – لمعالي النائب الإعانة على ما أنيط به من مهام وأعمال.من جانبه، ثمن الدكتور يوسف بن سعيد لمعاليه هذه النصائح والتوجيهات التي ستكون – بإذن الله تعالى - نبراساً له في مسيرته العملية في وزارة الشؤون الإسلامية لتحقيق الأهداف الخيرة التي تطمح إليها القيادة الرشيدة ، التي يعمل على تحقيقها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سائلاً الله تعالى أن يعينه ويوفقه .// انتهى //21:35ت م0100