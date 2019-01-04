جدة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسنافست جمهورية باكستان الإسلامية ٤٠ دولة مشاركة في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام " ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، من خلال استعراض فلكلورها الشعبي أمام زوار المعرض .ويحضر الفلكلور الباكستاني لأول مرة في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الحالية لهذا العام .وقدمت القنصلية العامة للباكستان بجدة عروضات ثقافية بمشاركة طلاب مدرسة باكستان الدولية وأعضاء الجالية الباكستانية التي غطت جوانب مختلفة للأقاليم الباكستانية إلى جانب توشح أطفال المدارس بالزي الوطني لدولتهم مقدمين رقصات وأناشيد كانت محل إعجاب الجمهور من مرتادي المعرض .وأعرب المشاركون من جمهورية باكستان الإسلامية في المعرض عن سرورهم بهذا التمازج بين الثقافات ، وعن أملهم في إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية بصورة مستمرة .وهنأوا المنظمين لمعرض جدة الدولي للكتاب على نجاح المعرض فكرة ورسالة وأهدافاً ، مؤكدين أن تنظيم مثل هذه الفعاليات سيعزز أواصر الأخوة والصداقة بين شعبي البلدين الشقيقين .// انتهى //21:40ت م0101