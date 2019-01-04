السيح 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس‏عـقـد المجلس البلدي بالخرج مؤخراً اجتماعه الـ 38 برئاسة رئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي ، وذلك في مقر المجلس بمدينة السيح.‏‏وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ‏وعدداً من التقارير وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس ، وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين عن تطوير الخدمات البلدية في مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات المجلس .وأوصى المجلس بتطوير طريق عمر بن الخطاب في حي المنتزه بالسيح ليكون أحد أهم الطرق النموذجية بالمدينة.وأقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الحلول العاجلة لضيق شارع الرازي في حي العزيزية المحاذي لمستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسيح ، بالتنسيق مع الجهاتذات العلاقة.كما شكل المجلس لجنة لبحث مطالب أهالي بلدتي اليمامة والسلمية وعرضها على المجلس خلال الجلسات القادمة.// انتهى //21:51ت م0102