حائل 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب منطقة حائل، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، الفائزين في بطولة التسارع الرملي التي اختتمت مساء اليوم في حائل ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان 2019.وحقق السائق عبدالله الخالدي المركز الأول في فئة 8 سلندر مفتوح بزمن وقدره 3,050 ثانية ، فيما جاء عمر اليحيى في المركز الثاني بزمن وقدره 3,727 ثانية، وحل مساعد الهطلاني في المركز الثالث بزمن وقدره 4,025.وفي فئة 6 سلندر مفتوح، استطاع يوسف الخضير تحقيق المركز الأول بتحقيقه 3,505 ثانية، وجاء عمر اليحيى في المركز الثاني بزمن وقدره 4,268 ثانية، فيما حلّ محمد السعيد ثالثًا بزمن 4.626 ثانية.وفي فئة المفتوح في الدراجات النارية حقق محمد العازمي المركز الأول بزمن وقدره 3.541 ثانية ، ومشعل الفهيد ثانيًا بزمن 6,343 ثانية، فيما جاء محمد راشد في المركز الثالث.واستطاع عبدالعزيز اليحيى من تحقيق المركز الأول في فئة هايلكس مفتوح بعد أن حقق الرقم 3.973 ثانية، وجاء علي البهدل ثانيًا بزمن وقدره 5.239، فيما حلّ سليمان الطويرش في المركز الثالث بزمن وقدره 5.391 ثانية.// انتهى //22:01ت م0103