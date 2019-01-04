عام / تمديد القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي للموظفين بتقنية الخرج
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
السيح 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
أعلنت الكلية التقنية بالخرج عن استمرار القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين للفصل التدريبي الثاني للعام 1440 - 1439 هـ في تخصصات الإدارة المكتبة ، المحاسبة ، تقنية الدعم الفني ، تقنية الشبكات ، تقنية القوى الكهربائية ، تقنية الآت ومعدات ، تقنية ميكانيكا السيارات ، وتقنية الكترونيات صناعية وتحكم ، من خلال مراجعة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية في مقرها بحي المصيف شرق مدينة السيح .
ويعد برنامج التدريب التطبيقي المسائي للموظفين أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات ، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج التدريبي الأساسي بالكليات التقنية ، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.
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