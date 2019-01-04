السيح 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأعلنت الكلية التقنية بالخرج عن استمرار القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين للفصل التدريبي الثاني للعام 1440 - 1439 هـ في تخصصات الإدارة المكتبة ، المحاسبة ، تقنية الدعم الفني ، تقنية الشبكات ، تقنية القوى الكهربائية ، تقنية الآت ومعدات ، تقنية ميكانيكا السيارات ، وتقنية الكترونيات صناعية وتحكم ، من خلال مراجعة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية في مقرها بحي المصيف شرق مدينة السيح .ويعد برنامج التدريب التطبيقي المسائي للموظفين أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات ، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج التدريبي الأساسي بالكليات التقنية ، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.// انتهى //22:38ت م0104