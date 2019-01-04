عمّان 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم ، إنه لن يكون هنالك رفع للضرائب في العام الحالي، مؤكدا أن 150 سلعة أساسية ضمن سلة الغذاء تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها.وأفاد في تصريحات صحفية، أن موازنة الدولة المالية لسنة 2019م، حددت الأولويات للوصول إلى نتائج يشعر بها المواطن الأردني،ضمن مؤشرات وجدول زمني للتنفيذ.وأشار إلى أن ضريبة الدخل لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع وكل دول العالم تسعى لوضع قانون ضريبة دخل تصاعدي، مضيفا أن الارتفاع بالأسعار يعتمد على العرض والطلب في كل دول العالم وتختلف من فترة لفترة.//انتهى//22:52ت م0107