الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستختتم غداً بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة (أصالة وتراث)، التي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.وأوضح المشرف على بطولات جمال الخيل العربية تركي عبدالله الخلطي أن البطولة تشمل الخيل سعودية الأصل والمنشأ بأربع فئات (مهرات، أمهار، أفراس، فحول)، بالإضافة إلى الفئات الرسمية المعتمدة من منظمة الأيكاهو وهي: (مهرات أعمار سنة، مهرات أعمار سنتين وثلاث سنوات، نهائي بطولة الأفراس، نهائي أمهار أعمار سنة، نهائي أمهار أعمار سنتين وثلاث سنوات، نهائي بطولة الفحول) .وكانت البطولة قد انطلقت فعالياتها أمس الخميس، وتتواصل فعالياتها يومي الجمعة والسبت، وشهدت حضوراً كبيراً ضمن فعاليات معرض الرياض للأصالة والتراث، الذي يقام على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة .وكانت المنافسة قد شهدت تحدياً كبيراً وقوياً بين الخيل المشاركة، وقد تأهل للنهائيات بالمركز الأول من فئة المهرات أعمار سنة المهرة (دارين السيد) من مربط (السيد) العائدة لخالد السيد، وفي فئة المهرات سنتين المهرة (ميمونة ايه ام) من إسطبلات المحمدية العائدة لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد ، وفي فئة المهرات أعمار ثلاثة سنوات تأهلت (مرادة الخالد) من مربط (الخالد) العائدة خالد بن أحمد باقدو ، وفي فئة الأفراس تأهلت الفرس ( عنود الخالدية ) من إسطبلات الخالدية العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وفي فئة الأمهار أعمار سنة المهر (كنز ل ن ج) لمالكها عمر ياسر باريان .ويشارك في البطولة 318 رأساً من الخيل العربية الأصيلة، تمثل 150 من مرابط وإسطبلات المملكة .مما يذكر أن معرض الرياض للأصالة والتراث يفتح أبوابه للزوار غداً السبت من الساعة 1:30 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.// انتهى //23:12ت م0109