جدة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسنظم نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة أمس حفل سباقه على كأس وزارة المالية ، وذلك بميدان الفروسية بمحافظة جدة .وسلم مستشار وكالة وزارة المالية للتواصل والإعلام حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ ، خلال حفل السباق الذي اشتمل على خمسة أشواط ، كأس الوزارة لأبناء صلاح بن سعيد المطيري عقب فوز الجواد "منصوح" .وتأتي رعاية وزارة المالية لهذه الرياضة العريقة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية في دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة، وجزء من تراث وعراقة المملكة، وتأكيداً للاهتمام والدعم الذي توليه قيادة الرشيدة لأنشطة الفروسية ، وكذلك تشجيعاً للشباب على ممارستها، بما يسهم في تعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المرتبطة بموروثه العربي وثقافته الإسلامية.// انتهى //23:33ت م0110