سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
الرباط 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
سلم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري ،اليوم بالرباط ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للمملكة لدى المغرب ، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، واستعراض جوانب من العلاقات السعودية المغربية .
// انتهى //
23:37ت م
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