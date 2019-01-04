الرباط 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسسلم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري ،اليوم بالرباط ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للمملكة لدى المغرب ، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، واستعراض جوانب من العلاقات السعودية المغربية .// انتهى //23:37ت م0111