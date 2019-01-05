جازان 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأشهر 13 رجلاً من الجالية الفلبينية إسلامهم عقب ندوة علمية عن التوحيد وفضله ، ضمن فعاليات البرنامج الدعوي المصاحب لمهرجان جازان الشتوي الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان .ولقن المسلمين الجدد الشهادتين ، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي ، مبيناً أن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية من الجاليات المسلمة وغير المسلمة الذين حضروا إلى الخيمة الدعوية بلغ حتى اليوم أكثر من 850 فرداً .وأشار الشيخ أسامة المدخلي إلى أن الفرع وجميع مكاتبه يقدم العديد من البرامج التوعوية المختلفة التي تسهم في توعية الجاليات ودعوتهم للدخول إلى الإسلام، مبيناً أن تلك البرامج الدعوية المنوعة أتت ثمارها من خلال إشهار الكثير من المقيمين والمقيمات في المملكة إسلامهم عن طريق المكتب من خلال جولات الميدانية .وشدد "المدخلي" ، على أهمية بذل جهود أكبر، وإخلاص النوايا في الدعوة إلى دين الإسلام، وأن تكون على منهاج النبوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، مبيناً أن أمر الدعوة يحتاج إلى استنفار كل الطاقات وشحذ الهمم، وتكاتف كل مكونات المجتمع المسلم، وكل حسب جهده، موضحاً أن أمر الدعوة لا يقتصر على الدعم المادي فقط، بل يشمل سلوكيات المسلم، وتعامله مع الآخرين وفق تعاليم الإسلام السمحة.// انتهى //00:22ت م0112