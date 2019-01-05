الجنادرية 28ربيع الأخر1440هـ الموافق 04يناير2019م واسزار وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني ، مساء اليوم مقر وفد إمارة الجوف المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33 " .وتفقد القحطاني العمل في بيت الجوف، مستمعاً لشرح تفصيلي عن ما يقدم في المقر من فعاليات وأنشطة من رئيس وفد الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي واطلع خلالها على سير العمل وزار الأجنحة والبرامج ، وشاهد معصرة الزيتون وعدد من الفعاليات المقامة.وفي ختام الزيارة أعرب وكيل إمارة الجوف للشؤون الأمنية عن شكره وتقديره لرئيس وفد منطقة الجوف واللجان العاملة ، معبراً عن سروره البالغ لما شاهده في جناح المنطقة .//انتهى//00:26ت م0113