الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسحرصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 على تعريف جمهور المهرجان بالجهود التي تقدمها الوزارة في نقل رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ونشر الوسطية والاعتدال، ومواكبة رؤية المملكة 2030 .وأطلع زوار الجناح على الأفلام التعريفية والوثائقية التي تتحدث عن رسالة الوزارة وأهدافها ورؤيتها وبرامجها المتنوعة المقدمة داخل المملكة وخارجها ، بالإضافة إلى نشر القيم العريقة التي تميزت بها المملكة ، وتجسد رسالتها الدعوية والتوعوية والفكرية، واهتمامها كذلك بالجانب التراثي، والتاريخي، والثقافي.كما وضعت الوزارة جدارية شارك فيها زوار الجناح حملت عبارات الاعتزاز والتقدير والولاء للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ وتُعزز روح الانتماء لهذا الوطن الشامخ منذ تأسيسه وتوحيده، وصولاً لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ .// انتهى //01:11ت م0114