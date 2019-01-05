مدريد 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسحقق إسبانيول فوزه الأول منذ شهرين عندما تغلب على ضيفه ليغانيس 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل بورخا إيغليسياس الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة.وهو الفوز السابع لإسبانيول هذا الموسم والأول بعد ست هزائم متتالية وتحديدًا منذ تغلبه على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر في المرحلة الحادية عشرة في الخامس من نوفمبر الماضي.وصعد إسبانيول مؤقتًا إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة مقابل 19 نقطة لليغانيس الذي بقي في المركز السادس عشر.وفي مباراة ثانية، تعادل ليفانتي مع ضيفه جيرونا 2-2.وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات بلد الوليد مع رايو فايكانو، وألافيس مع فالنسيا، وهويسكا مع ريال بيتيس، والأحد بلقاءات إيبار مع فياريال، وإشبيلية مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع ريال سوسييداد، وخيتافي مع برشلونة، على أن تختتم الاثنين بلقاء سلتا فيغو مع أتلتيك بلباو.// انتهى //02:03ت م0115