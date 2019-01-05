نيويورك 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 94ر746 نقطة، أو29ر3% ، ليصل إلى 16ر23433 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 05ر84 نقطة، أو 43ر3% ، ليصل إلى 94ر2531 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية بمقدار 35ر275 نقطة ، أو 26ر4% ، ليصل إلى 86ر6738 نقطة.// انتهى //03:00ت م0116