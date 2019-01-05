اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/4/29 هـ الموافق 2019/01/05 م واس
نيويورك 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 94ر746 نقطة، أو29ر3% ، ليصل إلى 16ر23433 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 05ر84 نقطة، أو 43ر3% ، ليصل إلى 94ر2531 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية بمقدار 35ر275 نقطة ، أو 26ر4% ، ليصل إلى 86ر6738 نقطة.
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