موسكو 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسبحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ، الأوضاع في سوريا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن جيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.و أوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:38ت م0117