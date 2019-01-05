عام / رئيس هيئة الأركان العامة الروسية يبحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا
السبت 1440/4/29 هـ الموافق 2019/01/05 م واس
موسكو 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ، الأوضاع في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن جيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.
و أوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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