الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق (الرياض ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة ،تبوك ، الحدود الشمالية ،الجوف ). فيما تتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات (عسير ،جازان ، الباحة ،مكة المكرمة) .و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:00ت م0002