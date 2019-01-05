الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.. الأسبوع المقبلأمير القصيم يزور مهرجان «ربيع بريدة» ويؤكد على تفعيل السياحة الشتويةإعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية الأربعاء المقبلتغيرات الدبلوماسية السعودية.. منهجية جديدة لمواجهة التحدياتإمام الحرم المكي: الأعراف الصالحة والعادات المستقيمة تعزز وتقوي الشعوبد. الحذيفي: لا تغتروا بالدنيا الفانية واعملوا للآخرة الباقيةإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد يبدأ بـ50 ملياراً.. اقترب الحسم26 اتفاقية وقعتها «الغذاء والدواء» مع جهات محلية ودوليةعودة مقرر الخط والإملاء.. تحسين المخرجات وإعادة بناء المحتوى اللغويالبشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لإنقاذ السودانالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية// يتبع //06:02ت م0003