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السبت 1440/4/29 هـ الموافق 2019/01/05 م واس
الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.. الأسبوع المقبل
أمير القصيم يزور مهرجان «ربيع بريدة» ويؤكد على تفعيل السياحة الشتوية
إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية الأربعاء المقبل
تغيرات الدبلوماسية السعودية.. منهجية جديدة لمواجهة التحديات
إمام الحرم المكي: الأعراف الصالحة والعادات المستقيمة تعزز وتقوي الشعوب
د. الحذيفي: لا تغتروا بالدنيا الفانية واعملوا للآخرة الباقية
إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد يبدأ بـ50 ملياراً.. اقترب الحسم
26 اتفاقية وقعتها «الغذاء والدواء» مع جهات محلية ودولية
عودة مقرر الخط والإملاء.. تحسين المخرجات وإعادة بناء المحتوى اللغوي
البشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لإنقاذ السودان
الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية
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