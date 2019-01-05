طرابلس 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال أول اجتماع له هذا العام مستعرضًا العديد من المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية في العديد من بلديات ليبيا، ومستعرضًا المشروعات المتوقفة بالبلديات خاصة مدن الجنوب بسبب الظرف الراهن وإمكانية فتح باب الاستثمار كوسيلة لإستكمال هذه المشروعات بعيدًا عن الترتيبات المالية للدولة.وأشارت إلى تصريحات رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، وكشفه عن القبض على وزير الدفاع في جبهة الإنقاذ التشادية الذي كان موجودًا في طرابلس قبل أيام دون أن يحدد تاريخ عملية القبض بالتحديد، وتأكيده على إن أوامر القبض على أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وشعبان هدية المكنى بـ"أبو عبيدة الزاوي" صدرت بناءً على تهم تتعلق بأمن الدولة.ونقلت صحف السبت رد القيادى عبد الحكيم بلحاج على قرار اعتقاله من النائب العام، نفيه أي علاقة له بالتهم المذكورة في أمر القبض عليه الصادر عن مكتب النائب العام، واعتباره أن هذه التهم محاولة لابعاده عن المشهد السياسي الليبي.وتطرقت إلى استهجان وزارة داخلية حكومة الوفاق ما يتردد من أنباء عن تعرض صحفيين للاعتداء و تهديدهم من قبل من يقولون إنهم منتسبون لوزارة الداخلية، ودعوة الوزارة لكل الصحفيين إلى التقدم بشكاوى رسمية لها لمتابعة الوقائع بشكل رسمي وقانوني، والبعد عن إثارة الأزمات.وأخبرت صحف ليبيا عن تصريحات زعماء قبليين من الجنوب عن وجود تحركات مريبة لعدد من السيارات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي بوادي عتبة ووادي الحياة، وتأكيدهم أن الأهالي رفعوا حالة التأهب والاستعداد لأي هجوم محتمل من قبل عناصر التنظيم، وكشفهم أن هذه السيارات المسلحة شوهدت في الوديان والصحاري المتاخمة لهذه المناطق.// انتهى //08:40ت م0008