المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسينتظم غداً أكثر من 350.000 طالب وطالبة في تعليم المدينة المنورة ومحافظاتها "الحناكية - خيبر - وادي الفرع - بدر"، على مقاعد الدراسة في مراحل التعليم العام والأهلي بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1439هـ - 1440هـ ، تحتضنهم ما يقارب 1600 مدرسة يقوم على تعليمهم 13.137 معلما و 15.519 معلمة بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي لهذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتجهيزات المدرسية.وشددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في قسم القيادة المدرسية على المدارس على أهمية الجاهزية الكاملة للمدارس، مؤكدة على تفعيل لجنة الأمن والسلامة بالمدارس وجاهزية وسائل الأمن والسلامة ومتابعة الانتظام الدراسي ومتابعة حضور الطلاب واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الغياب والتأخير والتواصل مع أولياء الأمور في ذلك مع توفير كل السبل الكفيلة بالبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني، وحث جميع المعلمين والمعلمات وجميع العاملين بالمشاركة الفاعلة باعتباره عنواناً لنجاح اليوم الدراسي مع أهمية رصد غياب الطلاب والطالبات ورصده في نظام نور مع تفعيل البرامج التربوية لغرس قيم الانضباط الدراسي لديهم للحد من ظاهرة الغياب.وتستمر الدراسة خلال الفصل الثاني 15 أسبوعا ثلاثة أشهر ونصف وستكون بداية اختبارات الفصل الثاني 16 شعبان 1440هـ الموافق 21/ 4/ 2019م ، فيما ستكون بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 30 / 8 / 1440هـ الموافق 5 / 5 / 2019م ، أما بداية إجازة نهاية العام لجميع الطلاب فستكون نهاية يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ الموافق 30/ 4/ 2019م وبداية إجازة نهاية العام للهيئة التعليمية والإدارية في جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومعلمي معاهد وبرامج التربية الخاصة للمرحلة الابتدائية ومعلمات مدارس تعليم الكبار نهاية يوم الخميس 27 / 8 / 1440هـ الموافق 2 / 5 / 2019م .وتبدأ إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في مرحلتي التعليم العام "متوسط - ثانوي" نهاية يوم الاثنين 8 / 9 / 1440هـ الموافق 12 / 5 / 2019م ، بينما سيكون عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام "رياض أطفال – ابتدائي – متوسط - ثانوي" يوم الأحد 18 / 11 / 1440هـ الموافق 21 / 7 / 2019م ، وستكون إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام "رياض أطفال – ابتدائي - متوسط - ثانوي" نهاية يوم الاثنين 4 / 12 / 1440هـ الموافق 5 / 8 / 2019م، فيما ستكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي المقبل 1441هـ يوم الأحد 17 / 12 / 1440هـ الموافق 18 / 8 / 2019م ، وستبدأ الدراسة للعام الدراسي الجديد 1441هـ يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ الموافق 1 / 9 / 2019م.// انتهى //10:19ت م0012