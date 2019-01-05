القاهرة 29 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 05 يناير 2019م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالقمة المصرية الفلسطينية التي ستُعقد اليوم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور مصر حاليًا، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى تلويح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة النظر في اتفاقية أوسلو مع إسرائيل إذا تواصلت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الشعب والسلطة الفلسطينية.وسلّطت صحف السبت الضوء على قرار حركة فتح إغلاق مقراتها في قطاع غزة والتوقف التام عن العمل بها حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحام مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية غرب القطاع.وتابعت إعلان الرئاسة التونسية أمس في بيان لها، أن الرئيس الباجي قائد السبسي قرّر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد.ولفتت الانتباه إلى أن دفعة جديدة من القوات الأمريكية غادرت سوريا تجاه إقليم كردستان شمال العراق، فيما تواصلت المعارك المسلحة بمدينة إدلب السورية قبل أيام من محادثات سرية مرتقبة مع أنقرة.وتحدث صحف مصر في متفرقات أخرى، عن توقف العمل أمس في أغلب الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذًا للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتشكيل الحكومة.// انتهى //10:23ت م0013