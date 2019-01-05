كابول 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسقتل سبعة أشخاص على الأقل من أفراد شرطة الحدود الأفغانية في هجوم شنته حركة طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، حسبما ذكر المتحدث باسم حاكم الإقليم، عزيز أحمد عزيزي اليوم السبت.وقال عزيزي: "إن أربعة آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة سبين بولداك بالإقليم. وكان ستة جنود على الأقل من الجيش الأفغاني قد قُتلوا أمس الأول، وأصيب سبعة آخرون في هجمات لطالبان على قاعدة عسكرية ونقطة تفتيش قريبة منها في الإقليم.وعززت حركة طالبان من هجماتها على قوات الأمن والمنشآت الحكومية في الأشهر الأخيرة، بينما زادت القوات الأفغانية والأمريكية عملياتها ضد القادة المدنيين للمسلحين.// انتهى //10:30ت م0014