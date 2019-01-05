كوالالمبور 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأكد وزير مالية ماليزيا ليم جوان إنج اليوم، أن القطاع المصرفي في البلاد يمتلك سيولة كافية، وأن السياسة النقدية قوية ومستقرة في ظل أداء اقتصادي قوي.وأضاف الوزير- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن الحكومة الماليزية ستواصل العمل من أجل نمو اقتصادي مستدام في البلاد.وقال ليم: "لا تزال ماليزيا تتمتع بفائض كبير في الحساب الجاري، وصل بنهاية سبتمبر 2018 إلى 7ر22 مليار رينجت، أو نحو 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي"، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحساب الجاري الإيجابي خلال هذا العام أيضًا.// انتهى //10:36ت م0015