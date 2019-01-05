رام الله 29 ربيع الآخر1440ه الموافق05 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اقتحام مجهولون مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وتدميرهم للممتلكات من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة حاسوب.وأشارت إلى تأكيدات الرئيس محمود عباس، أن القضية الفلسطينية تمر بصعوبات بالغة وتواجه مشاكل مستعصية مع ثلاث جهات هي: أميركا وإسرائيل وحركة (حماس)، وإشارته إلى أن السلطة الفلسطينية لن تستسلم حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء اتفاقية أوسلو.وسلطت صحف السبت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت اهتمامًا بأدانة جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مهاجمة مجموعة من المستوطنين لموكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، قبل نحو عشرة أيام.وأوردت صحف فلسطين إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيقوم بجولة تشمل ثماني عواصم في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء محادثات تركز بشكل خاص على ملفات اليمن وسوريا وإيران.// انتهى //10:45ت م0017