الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستنطلق مساء يوم غدٍ، فعاليات ملتقى "سلام السعودية" الذي ينظمه مشروع سلام للتواصل الحضاري في مقر مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بالرياض، ويستمر يومين، بمشاركة عدد من شباب المملكة المبدعين في مجالات العمل الإنساني، والثقافة، والفكر، وشخصيات عالميّة مهتمة بالشأن السعودي من ناحية الثقافة، والتراث، والفنون، والتاريخ.ويهدف المُلتقى إلى بناء مفاهيم مشتركة للتعايش وتجسير التواصل بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى وفق رؤية المملكة 2030 التي أكدت أهمية وضرورة نشر ثقافة التعايش والتواصل الحضاري بين مختلف الشعوب والمجتمعات، إضافة إلى تعزيز التواصل الحضاري بين الشعب السعودي وشعوب العالم، وتقديم الصورة الحقيقية للمملكة أمام العالم، فضلاً عن تقديم نماذج تعكس إسهامات المملكة في المجال الحضاري وتعزيز مفاهيم التعايش والتسامح والسلام.ويتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات أبرزها حفل إعلان نتائج مسابقة سلام للأفلام القصيرة التي تقدم لها 50 فيلماً من بينها أفلام للطلاب المبتعثين في عدد من الدول، منها أمريكا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، واليابان، إلى جانب تنظيم لقاء "تواصل الحواري" الذي يجمع الشباب السعودي ونظراءهم من الشباب المقيمين في المملكة من عدد من الدول لتعزيز روح الحوار والقيم الإنسانية المشتركة، وتحفيز تبادل الخبرات عبر الحوار، لنشر ثقافة التعايش بين مختلف الثقافات، وتعزيز مبدأ الاحترام المتبادل بين الشعوب.علاوة على ذلك، يستضيف مشروع سلام للتواصل الحضاري شخصيات عالمية مهتمة بالمملكة وبثقافتها وتراثها وفنونها في فعالية بعنوان "قصص سلام"، يستعرض فيها الجميع تجاربهم الشخصية التي عاشوها خلال فترة إقامتهم في المملكة والحديث عما يتحلَّى به أبناء المجتمع السعودي من صفاتٍ إيجابية متعددة في جانب التعايش السلمي ونشر مفاهيم السلام والتواصل واحترام الآخر.ويصاحب الملتقى معرض فني يضم عددًا من الأعمال التشكيلية، والجرافيتية، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافى، بخامات وأساليب وموضوعات فنية متعددة، من خلال مجموعة من الأعمال لعدد من الفنانين الشباب الذين ينتمون إلى مدارس فنية متنوعة.// انتهى //11:02ت م0018