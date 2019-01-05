بيروت 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 5 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالتحضيرات والتجهيزات اللوجستية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي ستستضيفها العاصمة بيروت منتصف هذا الشهر في غياب حكومة لبنانية بسبب استمرار أزمة تشكيلها بالإضافة إلى جدل محلي حول فرضية دعوة النظام السوري لحضورها.وركزت على تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن البنك المركزي يقوم بكل ما يلزم من أجل سلامة الليرة اللبنانية وأن احتياطي المصرف بلغ 40 مليار دولار أميركي.وواصلت صحف السبت متابعة مجريات قضية رئيس شركة نيسان اللبناني المقال كارلوس غضن، الذي سيمثل أمام المحكمة في طوكيو الثلاثاء بعدما طلب جلسة علنية لسماع سبب احتجازه.وسلطت الضوء على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تسعى لضمان الا يقتل الأتراك الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال البلاد.وتناولت الصحف الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإبلاغه عن عزم إسرائيل على مواصلة العمل ضد التموضع الإيراني العسكري في سوريا.وأخبرت عن طرح عدد من أعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.ولفتت صحف لبنان إلى إبداء الأمم المتحدة قلقها على سلامة 100 سوري اختفوا بعد منعهم من دخول الجزائر من حدودها المشتركة مع النيجر جنوبًا.// انتهى //11:03ت م0019