بغداد 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، تصدر اقتصاد المملكة العربية السعودية لاقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط في عام 2018, من حيث الناتج المحلي الإجمالي البذي بلغت قيمته 784 مليار دولار.وأوضحت تسلسل اقتصادات دول المنطقة ومن بينها تركيا التي جاءت بالمرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي اسمي بقيمة 713 مليار دولار, ودولة الإمارات بناتج محلي اسمي بقيمة 432 مليار دولار.وعرجت صحف السبت على الشأن الأمني منوهة استنادًا إلى خبراء عسكريين عراقيين وجود 14 قاعدة برية عسكرية للولايات المتحدة في العراق, بينها أربع في إقليم كردستان،وفي الشأن الأمني.. تحدثت عن التهديدات المحتملة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، محذرة من احتمال استغلال التنظيم، الوضع الأمني في العراق لإعادة تكوين نفسه، واستعادة موطئ قدم في البلاد على الرغم من فقدانه معقله الرئيس في الموصل قبل عام تقريبًا.وعرجت الصحف على اتفاق اوبك بخفض الانتاج والتزام العراق الكامل بهذا الاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من ينايرالحالي, مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذته المنظمة في الاجتماع الذي عقدته في فيينا الشهر الماضي نص على تخفيض قدره (1,200) مليون برميل، منها (800) ألف برميل في اليوم، هي نسبة الدول الأعضاء في المنظمة و (400) ألف برميل في اليوم نسبة الدول المنتجة من خارجها دوليًا.كما اهتمت صحف العراق بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تفاؤله بإمكانية عقد قمة ثانية بين رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في وقت قريب.// انتهى //11:14ت م0020