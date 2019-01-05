الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واس

اختتمت أول أمس، فعاليات "مهرجان نمار الاجتماعي"، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بحي نمار بمشاركة بلدية نمار، وذلك خلال الفترة من 20 - 27 / 4 /1440هـ.

وتضمن المهرجان عددًا من العروض الترفيهية، ومحالاً للتسوق تحوي بين جنباتها العديد من البضائع التي تستهوي الزوار، إضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي، استمتع خلالها الزوار بما شاهدوه من عروض وفعاليات مختلفة تلبي رغبات جميع الأسرة، قضوا خلالها أمسيات جميلة في ظل الأجواء الرائعة التي وفرها المهرجان.

وشاركت بلدية نمار في فعاليات المهرجان، وذلك من منطلق تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وأهمية التواصل الفعال والمباشر مع السكان وربط المبادرات المجتمعية برؤية 2030، من خلال جناحين خاصين بالبلدية، ضما ركناً لتلوين الأطفال، وركن تصوير على بطاقات تذكارية وطباعتها كهدايا لهم، كما قام موظفو البلدية بالرد والإجابة على استفسارات الزوار، إلى جانب توزيع الهدايا والنشرات التوعوية والكتيبات.

وجرى في ختام المهرجان توزيع الجوائز والهدايا المختلفة، والسحوبات للفائزين على خشبة المسرح.

يذكر أن المهرجان شهد حضوراً كبيراً من العائلات التي استمتعت بقضاء أوقات جميلة.

// انتهى //

11:20ت م

0021