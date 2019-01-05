الدمام 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأسدل مهرجان سفاري بقيق لـ "تراث الصحراء" بنسخته الثالثة الستار أمس على فعالياته، بزيارة أكثر من 200 ألف زائر وزائرة خلال فترة المهرجان التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 19 من ربيع الثاني، وتنظمها اللجنة السياحية بمحافظة بقيق بالتعاون مع بلدية محافظة بقيق وبلدية عين دار وبلدية جوف بني هاجر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة والمنطقة، وذلك في موقعه على طريق الرياض ــ الدمام السريع.وأوضح محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة محمد بن سعود المتحمي أن المهرجان الذي استمر عشرة أيام من الفعاليات المثيرة والبرامج التي امتزج بها روح الصحراء وتراثها والأصالة العربية، مباركاً للمشاركين نجاح فعاليات مهرجان "سفاري بقيق" بعد أن قدموا نموذجاً أشبه بالحقيقة لحياة البادية في الماضي.وبين المتحمي أن المهرجان حظي برعاية ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة، مشيداً بالتعاون الكبير والمثمر بين اللجنة السياحية وجميع الشركاء في تنظيم وإقامة مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثالثة ومنهم شركة أرامكو السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة السياحة وإدارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة وكذلك هيئة الامر بالمعروف والمؤسسة العامة لسكة الحديد والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، إضافة إلى العمل الكبير الذي قدمته بلدية بقيق وبلدية جوف بني هاجر وبلدية عين دار التي قامت بجميع الأعمال الميدانية بموقع المهرجان.من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة بقيق نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة المهندس فارس بن محمد آل عريج أن البلديات المشاركة استعدت للمهرجان قبل انطلاقته بفترة طويلة وتتابع منذ انطلاقة المهرجان إلى اختتامه أعمال الصيانة والإنارة والنظافة في موقع المهرجان على مدار الساعة، لافتاً إلى أن إعداد التصميم للمهرجان بنسخته الجديدة تم العمل عليها منذ أربعة أشهر ماضية لتحافظ على الهوية التراثية لموروث البادية، حيث تمت تهيئة ميادين ومسارح لعروض الأبل وميادين الخيالة وإضافة محميات الحياة البرية، كما تم تأسيس ميدان للصقور والعديد من الأعمال التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الفئات العمرية وتهيئة موقع المهرجان بأعمال التسوية الترابية وسفلتة مواقف السيارات ورصف مضامير المشي وتأمين مواصفات السلامة لممرات الزوار من كبار السن وأصحاب الهمم وتنفيذ أعمال الإنارة لموقع المهرجان.// انتهى //12:00ت م0024