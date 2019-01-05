المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسكشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أنها نفذت خلال العام الميلادي 2018م عدد 1500 جولة رقابية على جميع الأنشطة السياحية في حين تعاملت السياحة مع 1250 بلاغ وشكوى ورد إليها من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف السياحي، إضافةً إلى أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة لسياحة المدينة المنورة حررت 300 محضراً وثقت فيه عدد من المخالفات المرصودة على أداء القطاع و مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء دور الإيواء السياحي.كما انتهت الهيئة من اعتماد مخططات 70 منشأة إيواء سياحي تحتوي على 2943 مفتاح ايواء سياحي تشتمل على مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك الوحدات السكنية المفروشة إلى جانب إصدار 120 رخصة للإيواء السياحي وكذلك منحت 25 رخصة للممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، إضافة إلى إصدار 15 رخصة لوكالات السياحة والسفر ومنحت 23 رخصة للإرشاد السياحي وإصدار أربعة تصاريح لمكاتب حجز وحدات الإيواء بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك إصدار 15 رخصة تأهيل لممارسة نشاط السياحة الزراعية.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن جميع الأرقام والإحصائيات للأنشطة السياحية بالمنطقة تؤكد على وجود تطور نوعي بالفكر السياحي وفي الثقافة السياحية لدى رجال الأعمال في المنطقة، مؤكداً مواصلة الفرق الميدانية تنفيذ الخطة الرقابية وتلقي كافة الشكاوى والملاحظات على هذا القطاع والتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .// انتهى //12:05ت م0025