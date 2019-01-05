إسلام آباد 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى تركيا، واتفاق باكستان وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وسلطت الضوء على الوضع في المناطق الشمالية من باكستان حيث هبطت درجة الحرارة إلى سبعة عشر درجة مئوية تحت الصفر ما أدى إلى تأثر مظاهر الحياة العامة.أمنياً.. أخبرت صحف السبت عن نجاح الجيش الباكستاني في القضاء على عنصر إرهابي بمنطقة وزيرستان وإحباط عملية إرهابية في إقليم بلوشستان.إقليمياً.. تحدثت عن مقتل سبعة من رجال الشرطة الأفغانية بهجوم نفذته حركة طالبان في إقليم قندهار.وأشارت الصحف إلى رفض الهند تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخر فيها من دور نيودلهي في أفغانستان.وتطرقت إلى إبداء الأمم المتحدة عن أسفها إزاء ترحيل الهند مجموعة ثانية من مسلمي الروهينغا إلى ميانمار في غضون بضعة أشهر.وعرجت صحف باكستان على الوضع الأمني في إقليم كشمير حيث قتل ثلاثة كشميريين خلال اشتباكات مع القوات الهندية.// انتهى //12:14ت م0027