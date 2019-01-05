الجزائر 29 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، قرار المجلس الدستوري الجزائري بتثبيت فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بأغلبية مقاعد مجلس الأمة في الانتخابات النصفية، متقدمًا عن حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي.وأبرزت أيضًا استياء وزارة الدفاع الجزائرية من "تحركات" بعض الضباط المتقاعدين، الداعين قيادة الجيش الوطني الشعبي إلى التدخل في الشأن السياسي ومنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة في انتخابات أبريل القادم.وأخبرت صحف السبت عن إصدار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، قرار بتمديد حالة الطوارئ في تونس وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية التونسية عن تنفيذ "عملية أمنية إستباقية" في محافظة سيدي بوزيدي تم خلالها تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة.وفي الشأن اليمني.. لفتت إلى شروع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مباحثات مع حكومة الشرعية وممثلي مليشيات الحوثي التابعة لإيران، من أجل ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.وعرجت على تطورات الساحة الفرنسية على ضوء نشر نتائج استطلاع للرأي بين تراجع شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جراء استمرار احتجاجات أصحاب السترات الصفراء، مشيرة إلى أن 75% من الشعب الفرنسي غير راضين عن سياسات ماكرون.وفي متفرقات أخرى.. أنبأت صحف الجزائر عن مواصلة قوات الجيش النيجيري ملاحقة عناصر بوكو حرام المنضوية تحت راية تنظيم داعش الإرهابي في حوض بحيرة تشاد، وذلك بعد هجمات على قواعدها العسكرية في شمال شرق نيجيريا.// انتهى //12:20ت م0031