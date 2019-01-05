تونس 29 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 05 يناير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالقرار الذي اتخذه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، القاضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي اعتبارا من يوم غد الأحد.وأوردت تصريحات لمسؤول جزائري أعلن فيها عن استهداف الجزائر بمخطط خبيث لضرب استقرارها وزرع عصابات تنظيم داعش على حدوها الشرقية والجنوبية مع تعهدها بمحاربة الإرهاب ودحره بكل السبل والإمكانيات.وتابعت صحف السبت أنباء تفيد بتحركات مريبة لتنظيم داعش الإرهابي لعدد من السيارات المسلحة في مناطق الجنوب الليبي تحديدًا في وادي عتبة ووادي الحياة, وذلك عقب اشتباكات ضارية في منقطة غدوة الواقعة شرق مدينة سبها جنوب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.وأخبرت في شأن آخر عن توقف العمل أمس في أغلب الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية تنفيذًا للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتشكيل الحكومة.ورصدت الصحف في الشأن السوري.. قصف طيران التحالف الأمريكي بلدة الشعفة بريف دير الزور، أدى إلى مقتل العديد من المدنيين ووقوع دمار كبير في المنازل السكنية وذلك بالتزامن مع احتدام الواجهات بريف إدلب بين مجموعات مسلحة.وأنبأت صحف تونس عن بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.// انتهى //12:31ت م0035