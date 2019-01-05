إسلام آباد 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن إصابة ستة أشخاص إثر انفجار وقع اليوم في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تزن نحو عشر كيلوغرامات كانت مزروعة في سيارة مركونة وسط سوق "صدر" الرئيسي بمدينة بيشاور.وأضافت أن الانفجار أدى إلى إصابة ستة أشخاص من المارة بينهم امرأتين، بالإضافة إلى تضرر المحال التجارية وتحطم زجاج المباني القريبة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، ويجري البحث عن العناصر التي نفذت الانفجار، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.// انتهى //12:39ت م0036