الرباط 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصاجرة اليوم، اهتمامها بتفاعلات العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة جلمة في محافظة سيدي بوزيد بتونس.واهتمت بالاجتماع الذي ينتظر أن يعقد اليوم في قصر قرطاج الرئاسي لبحث تهدئة الأوضاع الاجتماعية المتوترة.وسلطت صحف السبت الضوء على الوضع في شمال غرب سوريا، الذي يشهد اشتباكات مسلحة بين فصائل معارضة متناحرة، في أحدث مواجهات بين خصوم رئيس النظام السوري.وفي ملف بريكست، أوردت إعلان وزير التجارة البريطاني أن هناك فرصة بنسبة 50% لاحتمال وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي إذا رفض البرلمان اتفاق بريكست.رياضيًا.. أولت صحف المغرب اهتمامًا خاصًا للديربي المحلي الـ 125، الذي يجمع غدًا الأحد فريقي الرجاء والوداد البيضاويين بمراكش، والمصنف ضمن العشرة الاوائل في العالم من حيث الحضور الجماهيري والمواكبة الإعلامية الدولية.// انتهى //12:39ت م0037