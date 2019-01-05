تورانس 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسذكرت الشرطة الأمريكية أن قوات توجهت إلى إحدى صالات البولينج بمدينة تورانس بالقرب من مدينة لوس أنجليس عقب ورود تقارير عن حدوث إطلاق نار.وأشارت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت إلى تقارير عن تعرض العديد من الضحايا لإطلاق نار. وطالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث. ولم يرد بعد مزيد من التفاصيل.// انتهى //12:57ت م0038