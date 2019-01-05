الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسيرعى معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي يوم غد الأحد، حفل افتتاح وتشغيل ثلاث قيادات، وثمانية مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق المخصصة لطريق المزاحمية بيشة البالغ طوله (710) كيلومترات، ويربط بين مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير.وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستباشر، اعتباراً من يوم غد الأحد - إن شاء الله - مهامها في تسيير دوريات أمنية مخصصة لطريق المزاحمية ـ الرين ـ بيشة، المعروف بالطريق رقم (30)، وذلك لسرعة مباشرة القضايا والمخالفات ومحاولات نقل مخالفي نظام أمن الحدود أو المواد المهربة كالمخدرة والأسلحة، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة لسالكي الطريق.يذكر أن المراكز الثمانية التي سيدشن معالي مدير الأمن العام العمل فيها يوم غد تشمل مراكز الساند، والرين، والرقمية، وقمران، وعسيلة، وحدى، والجنينه، والصايرة، (5) منها ترتبط بقيادة أمن الطرق بمنطقة الرياض، ومركزين يرتبطان بقيادة أمن الطرق بمنطقة عسير، ومركز واحد يرتبط بقيادة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.// انتهى //13:05ت م0039