الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسيعرض جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 33 فيلماً قصيراً أنتجه المركز الإعلامي بالوزارة، يستعرض كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن "همة السعوديين" ووصفه لها بجبل طويق.ونال الفيلم ــ الذي يعرض يومياً على أكثر من "22" شاشة مسطحة بداخل وخارج جناح الوزارة بالجنادرية على فترات ــ استحسان رواد الجنادرية، حيث تناول عبارة سمو ولي العهد التاريخية التي تحمل مضامين سامية عن همة الشعب السعودي القوية، التي وصفها سموه بقوله "أنا أعيش بين شعب عظيم يمتلك همة كأنها جبل طويق لا تنكسر أبداً".وأبدى رواد جناح الشؤون الإسلامية في الجنادرية إعجابهم الشديد بشخصية سمو ولي العهد الذي يمثل رمزًا من رموز هذه الدولة في الجد والاجتهاد، والحرص على ما يخدم هذا الوطن، ويجعله في مصاف الدول المتقدمة في المجالات كافة، لا سيما ما تضمنته رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:25ت م0041