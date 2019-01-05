الطائف 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسيستأنف يوم غدٍ أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، العودة إلى مقاعد الدراسة استعدادا للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن تمتعوا بإجازة منتصف العام.ورحبت الإدارة في بيان لها بعودة الطلاب والطالبات، متمنية لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة، مشيراً إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلاب والطالبات.وأكدت ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، وحثت الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيراً إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية، التي سيقوم على تنفيذها أكثر من 1000 مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس "البنين والبنات" ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية للجهات المعنية.// انتهى //13:28ت م0042