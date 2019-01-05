طرابلس 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، افتتاح ثلاث مؤسسات تدريبية وإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 من ضباط الشرطة والشرطة القضائية في ليبيا خلال 2018.وقال البرنامج الإنمائي اليوم: "إن إطلاق البرنامج خطوة جديدة لبناء مؤسسات سيادة القانون والأمن في ليبيا، في إطار البرنامج المشترك للشرطة والأمن".وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في ديسمبر الماضي، انضمام إيطاليا والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى برنامج (استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصاديةفي ليبيا)، الذي يمتد إلى ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفًا في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.وأكدت البعثة الأوروبية، أن السلطات الليبية والشركاء اجتمعوا لمناقشة الفرص للاستجابة مباشرة لهذا البرنامج لاحتياجات المواطنين الليبيين من خلال دعم البلديات، فيما يتمثل الهدففي تعزيز البلديات في توفير الخدمات الأساسية من خلال أعمال إعادة التأهيل، وتوفير المعدات وأنشطة تنمية القدرات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.من جهته، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، أن هذا هو أكبر برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بدعم مباشر لتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية من قبل البلديات الليبية.// انتهى //13:35ت م0043