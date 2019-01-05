الخرطوم 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الشرطة السودانية أن ولايات السودان المختلفة شهدت أمس هدوءًا نسبيًا في الأحوال الأمنية، وأن ولاية الخرطوم شهدت تجمعات طفيفة تفرقت تلقائيًا دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.وأشارت إلى بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وتطرقت صحف السبت إلى تأكيد مدير عام أمن الحديدة العميد ركن منير سليمان، أن الأجهزة الأمنية في الحديدة مستعدة بدعم تحالف دعم الشرعية لتولي مهامها في تأمين المحافظة وإعادة الأمن والاستقرار فيها.ونقلت عن مصدر بمكتب النائب العام الليبي، أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 37 مشتبهًا بهم في هجمات على موانئ نفط رئيسية شرق البلاد، وقاعدة عسكرية في الجنوب.وركزت على تصريح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أمس، أن فرنسا سوف تشدد الإجراءات الأمنية في موانئها الشمالية وستزيد الاستطلاع على الشواطئ لمواجهة الزيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الانجليزي للوصول إلى بريطانيا.// انتهى //13:40ت م0044